屏東夏日狂歡祭圓滿落幕，累計湧入150萬人次。(屏縣府提供)

屏東夏日狂歡祭圓滿落幕，累計湧入150萬人次。(屏縣府提供)

為期一個半月的屏東夏日狂歡祭於27日畫下句點，活動開幕至今吸引超過150萬人次入園參與，今日下午因強烈雨勢不斷，讓原本加碼規畫風神寶寶兒童劇團，及波蘭的木偶診所劇院宣布取消，雖讓許多遊客直呼可惜，但仍在充滿歡笑聲中相約明年見。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，今日是夏日狂歡祭活動的最後一天，許多民眾一早就全家出動，為的是想抓住夏天的尾巴，不料午後雲層增厚，當表演團隊已完成彩排，準備演出時，天空突然下起了滂沱大雨。

經過與演出團隊不斷討論，可惜雨勢不斷，在最後一刻決議取消表演，縣府團隊對於專程到場要欣賞演出的遊客們感到抱歉。

傳播處表示，夏日狂歡祭邁入第二屆，無論是去年在東港或是今年在潮州，都成功藉由活動舉辦吸引大批遊客前往，其中，此次活動與去年同期潮州林後四林平地森林園區入園人數相比，更是暴增17倍之多，不僅創下入園人數新高外，進而帶動城鎮觀光人潮及經濟效益。