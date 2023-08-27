根據《美麗島電子報》25日公布的最新總統大選民調，在三腳督戰局下，民進黨參選人賴清德41.7％、民眾黨參選人柯文哲21.3％、國民黨參選人侯友宜17.3％。前立委沈富雄表示，現在情勢不一樣了，未來若侯友宜民調超過柯文哲8個百分點，柯文哲恐會不選。

沈富雄27日在《全民平評理》節目中表示，「美麗島電子報」侯、柯的民調有7天像麻花捲捲在一起，目前這個境界對賴清德最好，賴清德領先，其他兩位參選人平分，這樣就沒辦法棄保，也許剩下的就是垃圾時間，但他自己不見得這樣看。不過，柯文哲看到這個民調不會焦慮嗎？他應不樂見這個局面，非綠參選人通通死路一條，因此柯文哲會想出脫困的辦法。

沈富雄接著指出，現在情勢不一樣了，未來一旦侯友宜的民調超過柯文哲8個百分點以上，柯P也許會不選，但是裡頭有幾個要件︰第一，柯文哲要加深加強下架民進黨的決心；第二，國民黨小雞要合力把侯友宜推上去，並讓大家看出他們的決心；第三，國民黨和民眾黨底下要有溝通；第四，比較麻煩，當柯決定不選，國民黨如何回饋？比如最後一、兩個月，在政黨票投給民眾黨，國民黨可樂觀其成。

沈富雄甚至預言，將來侯友宜民調會向上，柯文哲會繼續向下，當兩人拉開距離以後，柯會出招，不會落得什麼都沒有，而侯辦和小雞也要好好拚。