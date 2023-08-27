隨著強颱蘇拉來襲、全台戒備，正在歐洲進行公務考察的屏東縣長周春米，原訂8月31日早上回台，但受颱風影響，她已緊急更改航班，決定提早到30日早上7點回到台灣。
周春米稍早在臉書表示，蘇拉颱風目前已增強為強烈颱風，路徑持續朝台灣接近，後續對屏東可能造成威脅，縣府團隊全面啟動防颱作業。
她呼籲海上船隻作業注意安全，沿海鄉鎮留意長浪發生，農漁民做好排水措施，戶外招牌等物品務必固定。並強調，縣府團隊隨時監控颱風動態，請鄉親留意最新颱風資訊，一起落實防颱整備。
隨著強颱蘇拉來襲、全台戒備，正在歐洲進行公務考察的屏東縣長周春米，原訂8月31日早上回台，但受颱風影響，她已緊急更改航班，決定提早到30日早上7點回到台灣。
周春米稍早在臉書表示，蘇拉颱風目前已增強為強烈颱風，路徑持續朝台灣接近，後續對屏東可能造成威脅，縣府團隊全面啟動防颱作業。
她呼籲海上船隻作業注意安全，沿海鄉鎮留意長浪發生，農漁民做好排水措施，戶外招牌等物品務必固定。並強調，縣府團隊隨時監控颱風動態，請鄉親留意最新颱風資訊，一起落實防颱整備。
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