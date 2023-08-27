在20國集團(G20)峰會召開之前，印度總理莫迪(Narendra Damodardas Modi)提議讓非洲聯盟 (AU)也加入G20，他認為這是解決國際供應鏈困境的方案。

半島電視台(Aljazeera)報導，G20是「20大工業國」的簡稱，由19個國家，和歐盟(EU)組成，約佔全球國內生產總值(GDP)的85%和世界人口的三分之二，但是南非是唯一來自非洲大陸的成員。

今年的G20峰會將在9月 9日至10 日於新德里舉行，因此莫迪是峰會的主持人。他說：「G20 具有有包容性的願景，我們邀請非洲聯盟成為G20 常任理事國。」

非洲聯盟是非洲大陸55國家的區域性國際組織，總部位於衣索比亞首都阿斯亞貝巴，目前有 5個國家因軍事政變與戰亂，被暫停成員資格。這個泛非集團去年的GDP，總計達3兆美元。

莫迪的建議並非破天荒，早在去年12月，美國總統拜登就曾說過，他希望非洲聯盟盟「以常任理事國的身分加入G20」，並補充說，「我們已經等了很長時間了，但此事終將到來。」

新德里一直在努力彌合成員國之間的分歧，特別是在烏克蘭與俄羅斯戰爭問題上。在西方制裁與孤立莫斯科的同時，印度並未加入，反而成為俄羅斯原油的最大買家。在此前的會議中，G20代表未能發表任何公報，可見分岐之多。新德里召開的會議，能有什麼結果，外界也感到懷疑。

雖然印度不加入抵制莫斯科，但新德里也有自己的盤算，想要與中國大陸競爭「製造業大國」的地位。莫迪在談話中表示，在新冠病毒大流行期間造成供應鏈中斷後，印度顯然逐步成為「」。

莫迪說：「在COVID-19之前和之後，世界發生了很大變化，世界不能像以前那樣看待全球供應鏈。 我認為印度就是解決方案，我們的製造業是高效率且值得各方信賴的。」

印度與中國大陸的關係在歷史上就頗多糾紛，邊境衝突時有發生，最近一波出現在2020 年，造成 20 名印度士兵和至少 4 名大陸邊防軍人死亡。此後，雙方關係急轉直下。