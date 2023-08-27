大陸是日本水產出口的最大單一市場。在日本24日開始排放核廢水後，大陸宣布禁止日本所有水產進口，讓日本相關產業陷入恐慌。但據日媒報導，日本農林水產大臣野村哲郎25日竟在內閣會議後的記者會上宣稱，對大陸採取的行動「非常吃驚，完全沒有預料到」，讓日本網友痛批根本狀況外。

「無能、反應遲鈍、不負責任」！日本媒體《FLASH》對於日本農林水產大臣野村哲郎的發言大加撻伐。報導中指出，野村哲郎的從政過程中，在相關職位都有所歷練，理應知道大陸在日本水產品出口所佔的領先地位，但仍在記者會中表示，本以為大陸的措施僅會限定於福島等部分地區，完全沒有預料到會擴大到這種程度。

日本農林水產省的資料顯示，2022年日本的水產品出口總額為3873億日圓（約新台幣817億元），其中對大陸出口額就高達871億日圓，占總量的22%。野村哲郎坦承，隨著中國大陸下達禁令，日本政府原本設定的出口目標將難以實現，「我感到非常遺憾」。

對於野村的發言，日本網路上罵聲一片。記者江川紹子痛批，「這說明你根本什麼都沒準備，竟然在記者會上這樣公開發言，我也很驚訝」。還有漁民感嘆，自己參加了多次政府舉辦的會議，但政府仍沒有聽到他們的心聲。