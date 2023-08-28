高雄市政府運動發展局於暑假推出旗美地區避暑系列活動，緊接在網紅一輪單車約騎後，27日於美濃運動中心登場的是頑真的城市幼兒平衡車巡迴賽第三場次，首次賽事移師美濃運動中心室內場地舉辦，賽制改採計時障礙賽，讓選手在清涼場地飆速。上午開幕儀式，立法委員邱議瑩、高雄市議員朱信強、林富寶議員服務處代表及運發局局長侯尊堯、青年局局長張以理皆出席表達支持之意。

邱議瑩立委蒞臨現場感謝運發局為美濃地區帶來優質活動，為小小選手加油。（圖片來源：高雄市運動發展提供）

運發局長侯尊堯開幕時表示，下周即將開學，為了讓美濃區幼童抓住暑假尾聲，將系列賽移師到美濃區舉辦，暑假高溫所以規劃在美濃運動中心內舉辦，讓幼童選手在涼爽場地盡情飆速，同時邀請旗美地區大、小朋友都可以多利用運動中心，養成經常運動習慣；立委邱議瑩、市議員朱信強皆表示，感謝運發局為美濃區幼童帶來優質運動，希望活動多與在地資源結合，讓更多資源投入後帶動地方運動觀光。

運發局長侯尊堯邀請旗美地區大、小朋友都可以多利用運動中心，養成經常運動習慣。（圖片來源：高雄市運動發展提供）

賽事方面，以分組分齡方式進行，個人計時障礙賽制首次登場，參賽選手必須依次通過輪胎障礙、坡道路段、極限S型、體操軟墊、壓身衝刺、木棍障礙、窄道滑車等7大關卡，更添難度與趣味，不少選手及家長表示，平時都在平面賽道上練習，這次比賽確實是個難得的挑戰機會。

本次賽道於美濃運動中心場內，首設7大關卡障礙賽，更添難度及趣味。（圖片來源：高雄市運動發展提供）

周邊活動方面，場外有美食冰品市集以及小丑氣球互動表演、泡泡秀、平衡車體驗等周邊活動，另外搭配避暑主題，推出1元冰棒活動，打卡可至指定攤商兌換冰棒，民眾兌換金額將回饋美濃兒童發展中心。

周邊泡泡秀活動，讓小朋友比賽之餘也能放鬆玩樂。（圖片來源：高雄市運動發展提供）

由運發局自辦的平衡車巡迴賽已進入第三場，後續將9月30日及10月28日陸續於楠梓宏南社區、青少年運動園區極限運動場辦理賽事，相關報名請至以下連結:

9月30日 楠梓宏南社區場: https://www.accupass.com/event/2308020349191044056581

10月28日 青少年運動園區極限運動場萬聖節場:

https://www.accupass.com/event/2308040248003197372820