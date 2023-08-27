日本核廢水向大海排放引發各種出人意料的外延效應，有些消費者趕在核廢水剛排放時前往日本料理店享用近期內最後一次海鮮，日本國內超市則為避免風險停止採購水產品，更有韓國美食街上的日本料理業者打算改變型態賣刀削麵。

8月24日日本福島核電站啟動核污染水排海，引起中韓等國的強烈反應，中國官方宣佈禁止日本水產品進口，媒體也發起排山倒海式的群眾運動進行抵制，讓不少業者叫苦連天。此外，有越來越多的韓國人不願意再購買水產品，餐飲業等多個領域都出現了連鎖反應。

據陸媒《快科技》報導，除了中韓之外，日本國內也有抵制的現象。日媒指出，在宮城縣經營水產品加工公司發現，有多家超市暫停採購與核廢水相關地區的水產品，這讓業者非常無奈，「怎麼連日本國民都這樣呢？」「如果情況進一步惡化，生產商將無法生存，銷售管道也將失去，縣內的水產行業必將走向衰落。」

韓國《中央日報》也在日本一家海鮮餐廳遇到一位特地帶著孩子趕在排海前吃海鮮的年輕母親，她說：「暫時不想給孩子們吃水產品了，所以抱著『今天是最後一天能吃』的心態來的。」

在韓國仁川市的月尾島除了是韓國西海岸著名景點，同時也是品嘗各種水產品的消費熱點。在當地的美食街上，光是經營生魚片的餐廳就有數十家，原本在暑假期間很多店鋪客流量曾有所增加，但是近日日本啟動排海後生意卻急轉直下。媒體指出，部分店主甚至流露出絕望的情緒，準備把店鋪改成刀削麵館等。

不過核廢水開始排放後，日本水產廳宣佈：25日從福島核污染水排海口東北約4公里、東南約5公里捕撈的比目魚、魴魚，「魚體內沒有發現放射性氚」。