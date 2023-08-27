2024年總統大選，藍白是否有機會合作，備受關注，民眾黨參選人柯文哲回應「不急啦」；國民黨主席朱立倫日前也表示，一定會保持聯繫。對此，前立委沈富雄表示，他得到一個很權威的消息，雖然還沒開始談，但已經有苗頭了。

沈富雄27日在《全民平評理》節目中表示，柯文哲講「願意跟各黨領袖展開對話」這句話，非常好。但是各黨領袖不會很快跟他談，因為這樣好像在拍馬屁、讓他佔便宜。鴻海創辦人郭台銘現在沒有黨，所以各黨領袖不包括郭台銘，現在有黨可以談的領袖，只有朱立倫一個，因此把柯文哲這句話簡化，就是他要跟朱立倫談。

針對藍白是否合作，沈富雄覺得，還沒開始談，也已經有苗頭了，這是來自很權威的消息。談這件事，絕對不要走漏風聲、無事生非，沒有談成一點苗頭，就搞得天下大亂，這是何等艱辛的路，所以不能提早洩漏。唯一的路就是柯文哲跟朱立倫私底下密而不宣，然後好好來一場有誠意的會談。

沈富雄透露，柯文哲幾年前有跟他私下吃飯，都沒有人知道。他勸柯文哲，組黨這條路，儘管短線上看起來是成功的，但要以親民黨主席宋楚瑜為戒，忙了一輩子，到頭來還是一場空。