日本福島第一核電廠24日起排放含氚核廢水到太平洋；行政院食藥署日前表示，去年起就鎖定13種水產品監測，均未發現風險升高。針對日本水產品輸入管制措施，不會調整。近日一份最新的網路民調針對「日本福島核處理水排海，食藥署持續對13種水產品監測，你認為是否足夠？」進行調查，居然高達70.9%的網友認為監測不夠。

「Yahoo奇摩」25日起針對「日本福島核處理水排海，食藥署持續對13種水產品監測，你認為是否足夠？」進行網路民調，截至27日晚間11點30分，已有7600名網友投票。53.0%的網友認為水產品監測完全不夠、17.9%認為不太足夠；13.7%認為還算足夠、8.2%認為非常足夠；7.2%不知道／沒意見。

該民調也問到：「目前政府透過『放射性物質海域擴散海洋資訊平台』，每日公布台灣海域海水輻射監測與預報燈號，你是否會關注？」有35.2%的網友表示非常關注、27.2%表示還算關注；18.0%表示不太關注；11.1%表示完全不關注；8.5%不知道／沒意見。