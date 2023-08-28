台中一名5歲女童去年底食慾異常暴增，卻在2週內驟減3公斤，不僅瘦到眼窩凹陷，還出現尿量變多、呼吸急促、氣喘的症狀，經急診檢查後，發現女童血糖飆高至500mg/dl，並發生了酮酸中毒，確診了「第一型糖尿病」。

童綜合醫院兒童醫學部的醫師蔡維鍵提到，「第一型糖尿病」的發生，主要因為胰臟的胰島細胞遭到自體免疫或是不明原因破壞，造成身體內缺乏胰島素的分泌能力，因而無法調控血糖濃度，造成高血糖的發生。

對此，女童家長第一時間感到驚慌且無法接受，以為只有年長者、肥胖者會患病，而孩子更需面對每天戳破手指測血糖的恐懼。而蔡維鍵也安慰了女童父母，並簡單說明了照護的方式，並表示現在科技進步，可用連續血糖監測（CGM）來記錄，不需要每天扎手指也能了解血糖的變化狀況。

蔡維鍵補充，這項儀器能夠連接手機APP，每5分鐘就有一筆新的血糖數值傳送，讓家屬能夠即時追蹤，若有異常數值也會發出警訊通知，讓家屬能在盡可不影響工作與日常生活的狀態下，更精準地去協助患者控制糖分攝取。

後來，為了讓女童不要感覺自己異於常人，一家人便一同參與了一年一度的大甲媽出巡遶境，在跟著走4小時之前，也先降低了胰島素施打的劑量，讓女童能像往年一樣正常吃玉米、餅乾，更能放心地參與每個活動。

綜上所述，蔡維鍵強調，若發現家中孩童突然越吃越瘦，甚至經常性口渴、尿量異常增大等等，建議儘速就醫找出原因，才能及早找出治療方式。

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