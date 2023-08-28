近日一名女學生打包剩菜給母親的40秒短片在網路上引起熱議，起初是泰國夜豐頌府一名老師發現，這名學生請求打包學校剩下的粿條，老師忍不住偷偷跟上去後，才發現她是想帶給在附近辛苦工作的媽媽享用，而此孝順之舉讓老師忍不住哭紅了眼，短片更迅速在網路上吸引了210萬觀看次數。

根據《泰國世界日報》的報導，從老師上傳至TikTok的影片中可以看到，一名女學生提著一袋食物走在小路上，身旁都是樹林、草叢，而她默默地將食物拿給正在割草的一名婦人，也就是女學生的母親，而女學生變快速地轉身離開，而這短短的40秒影片，卻賺足了網友們的鼻酸與感動。

拍下這支影片的老師表示，現代人普遍生活過得不錯、不愁吃穿，但身邊其實仍有不少人為生活苦苦掙扎，用各種方式努力生存下去，很同情他們的遭遇。對此，老師也祝福道「希望能給他們打氣，包括我這名可愛的學生，老師相信長大後，妳一定是會是一個對社會有用的人，並為十分善良的人。」

女學生事後接受了《泰叻網》的採訪，她告訴記者，每天中午學校讓學生吃飽後，若仍有剩飯，學校會允許學生打包下午拿回家吃，而自己當時正好看到媽媽在學校附近工作，就提出了請求，想讓媽媽也能吃到一些好吃的食物。另外，她也坦言，「以後想要成為老師，就可以像現在的善心老師一樣，給需要的人分享東西。」

更多 CTWANT 報導