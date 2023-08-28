高雄市鳳山區一處透天厝昨（27日）晚間驚傳一起雙屍命案。警方晚間9時許獲報，家屬返家後見到哥哥與陌生男子倒臥在家，本以為2人只是喝醉，上前多次呼叫均未獲回應，才發現2人已經失去生命跡象，嚇得趕緊報案。警方趕抵現場後，初步勘察現場並未發現外力侵入跡象，詳細案情仍有待進一步調查。

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