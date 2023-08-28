星座專家唐綺陽分析8／28～9／3星座運勢，本周天王星逆行，將出現許多意料之外或荒唐的事情，會讓人受到驚嚇、難以置信，甚至無法接受。六星逆行，生活中能感受到各種懷舊氣氛，若近期有舉行同學會或許久不見老朋友的邀約，不妨前往參加增進感情。

另外，金海135度，近期人們將重視個人外表及穿搭，與朋友之間也會頻繁討論此類話題，讓自己變得更加吸引人，也會樂於參與各種藝文活動享受生活。火土150度，這是「有辛苦感」的相位，容易導致為官司而忙碌，或對於朋友的事義不容辭感到心累。

星象影響：天王星逆行、六星逆行、金海135度、火土150度

【累的：金牛座、獅子座、天秤座、射手座】

金牛座：做事避免操之過急，感情有落差多聽對方想法

獅子座：事業出現反轉需自救，另一半忙於工作事務

天秤座：迷惘之下要多愛自己，戀情出現狀況要多評估

射手座：職場察覺笑裡藏刀的人，感情注意自信之處出錯

【穩的：雙子座、巨蟹座、天蠍座、摩羯座】

雙子座：遇高標者需認真執行，戀情避免過度認真導致無趣

巨蟹座：工作上有大突破，對另一半別太專制強勢

天蠍座：職場上適合支援別人，支持對方讓感情升溫

摩羯座：調整好做事節奏，避免冷淡錯過桃花機會

【讚的：牡羊座、處女座、水瓶座、雙魚座】

牡羊座：獲得支援讓工作向前推進，感情適合各忙各的

處女座：工作強項能夠充分發揮，桃花運佳感受兩極

水瓶座：獲得老闆欣賞而更努力，避免態度霸氣讓對象心煩

雙魚座：注意事業合作細節，多花心思在另一半身上