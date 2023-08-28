鴻海集團創辦人郭台銘日前先是批國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲內耗、背離主流民意，隨後卻拋出要找2人「喝咖啡」談合作或辯論。對此，前立委郭正亮27日就表示，「我覺得他們三個人如果碰面，不能一下子來喬正、副，侯友宜聽說9月14日要去美國，然後9月22日回來，那個時候大概就是比較來喬人事的時間點」，引發討論。

郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得他們三個人如果碰面，即使不能一下子來喬正、副，至少可以談兩種事情，第一個就是節制三方的競選人員，在競選過程中不要互相攻擊，維持競選過程中的和諧，把攻擊點都朝向賴清德、民進黨」，郭正亮坦言，「三邊我在網路上都看到他們常常攻來攻去，這事實上都會結怨的，會留下很多情緒」。

郭正亮接著指出，「第二個就是可以先討論一下政策的交集，你們三個人總有共同點，至少兩岸、能源還有特偵組，這一定有過交集，這就是為何而戰，三方要有一點交集，要不要交集到『如果我當選就公佈蔡英文的論文』，就看要不要具體到這裡，至少要找出一點交集點」。

郭正亮最後更說，「談正、副之前先蘊釀出一點這個氛圍，侯友宜聽說9月14日要去美國，然後9月22日回來，那個時候大概就是比較來喬人事的時間點，但見面大家至少先談一下競選過程不要做什麼，然後政策的交集是什麼，才有利於大家向前走」。