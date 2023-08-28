日本24日開始排放核廢水，造成鄰近國家民眾人心惶惶，中國大陸第一時間更宣布全面暫停進口日本水產品，食安憂慮風波方興未艾。前立委郭正亮27日在《國際直球對決》節目強調，日相岸田文雄做了極大的錯誤判斷，中俄建議用蒸發要十倍成本，但可能也比現在被制裁的損失小。北海道跟九州尤表震驚，北海道產值430億的扇貝無處可去，搞不好傾銷到台灣。南韓抗議潮可能影響到選舉，未來歐美會沒意見也難以想像。

「日本會這樣獨斷地做出這項決定，目前力挺他的只有美國！」郭正亮直言，有兩個可能，第一個就是，國際原子能總署，那個是付費的。有一個韓國女記者就追問，說你是不是拿了一百萬歐元？結果那個人拒答！「另外一個，我是相當懷疑啦！」自民黨有相當多的議員，收了日本東京電力公司的政治獻金！東京電力公司事實上列了5個方案，他後來選了最便宜的方案。

郭正亮提到，即使中國大陸跟俄羅斯說，那你用蒸發的嘛，那大概需要十倍的錢，那那個十倍的錢算一算，也比他現在被制裁的損失還小！「所以我認為岸田是，做了一個極大的錯誤判斷！」

「因為包括北海道跟九州的日本水產商，他們都非常地意外！」郭正亮指出，顯然就是日本政府，一定是告訴他們，最多就是影響到福島周邊十縣市。因為福島的位置是在東京跟仙台的中間，就是在本州偏北的位置，他們大概想，北海道跟九州都沒事，結果現在全中、全禁！

郭正亮強調，北海道受害最重，因為他完全沒有意料到。北海道大概佔日本出口到中、港的水產，大概超過一半！有價值430億日幣的水產，都是扇貝，因為他本來就盛產這種東西。所以他不知道怎麼辦，搞不好會傾銷到台灣來！

「我覺得他真的是做了很大的一個錯誤判斷！」郭正亮表示，因為這個東西，美國會多用力去幫你日本？而且聽說日本政府編700億日幣做國際宣傳，「我認為他...很困難啦，因為這個世上沒有一個國家有必要出來幫你背書！」歐洲有左翼，也有環保團體，意識比美國還強。美國阿拉斯加跟加州的漁民跟環團會沒意見？難以想像。韓國有幾個議員理光頭抗議，上街頭的漁民超過萬人，文在寅也出來了，這將成為改選的訴求。