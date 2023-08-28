民眾黨總統參選人柯文哲日前到台中參加選哲之友會成立大會，被問到藍白合有機會嗎？柯文哲再次回應「不急啦」，更強調，很多時候都是人民推著政治人物走的。而最近有一份最新的民調指出，對於若未來藍白真的合了，有35％的網友認為「侯正柯副搭檔參選總統」，甚至還有21％的網友認為「柯正侯副搭檔參選總統」，引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》27日對於「如果未來藍白真的合了，你希望是什麼組合？」進行網路民調，截至27日晚間23時止，已有近4500人參與投票，有35％的網友認為「侯正柯副搭檔參選總統」、有21％的網友認為「柯正侯副搭檔參選總統」、有44％的網友認為「柯與侯不可能會搭檔參選」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「希望和現實常常很有差距，侯正柯副是最理想的。我現在對民調越來越不信任，因為很多議題答案都是90％反綠，但看綠說上就上到40％。完全矛盾，柯很多支持率都是塔綠斑給的」、「唯一支持侯柯搭檔，下架民進黨，台灣人出頭天」、「雖然國民黨不想做副，但其實我覺得侯本人有可能未必真的排斥當副的」、「看誰票多就當正，少的當副這樣就合理」、「現在的政府完全不能信任」、「不指望政府把關，不要同流合污，就阿彌陀佛了」。