《美麗島電子報》2024最新總統大選重磅民調出爐！在三腳督情況下，民進黨賴清德以42.5％穩定領先、民眾黨柯文哲21.1％居次，國民黨侯友宜則為17.0％墊底。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日就表示，「這太離譜了，到底發生了什麼事情？講不客氣一點，這在野等於整個崩盤了」。

吳子嘉27日在網路節目《董事長開講》中，曝光了《美麗島電子報》8月的國政民調，對於2024總統大選，在三腳督情況下，賴清德以42.5％穩定領先、柯文哲21.1％居次，侯友宜則為17.0％墊底；而在四腳督民調中，賴清德支持度降至40.1％，第二名的柯文哲也落到16.6％，侯友宜獲得15.6％第三，郭台銘以12.0％墊底。

吳子嘉更分析，在三腳督的情況中，「柯文哲加上侯友宜是38.1％，輸給賴清德，賴清德贏過柯文哲加上侯友宜的差距是4.4％；而在七月份柯文哲加上侯友宜是43.9％，賴清德則是35.1％，柯文哲加上侯友宜贏過賴清德的差距是8.8％」，吳子嘉最後更說，「在這一個月當中，一來一回的差距一共是13.2％，這太離譜了，到底發生了什麼事情？講不客氣一點，這在野等於整個崩盤了」。