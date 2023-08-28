駐日代表謝長廷日前在臉書提到，微量放射性元素反而對身體有益，被在野解讀是為日本排放福島地震核災後的含氚汙水解圍。而最近有一份最新的民調指出，對於謝長廷的言論，有94％的網友認為「真是太噁心了！這跟陳吉仲拿萊劑比喻成保健食品一樣荒謬，謝長廷簡直媚日代表！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》27日對於「對於日本排放核廢水，謝長廷說微量放射性元素對身體有益，你怎麼看？」進行網路民調，截至27日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有94％的網友認為「真是太噁心了！這跟陳吉仲拿萊劑比喻成保健食品一樣荒謬，謝長廷簡直媚日代表！」另則有6％的網友認為「我相信謝長廷說的話」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「花這麼多台灣人的納稅錢，養了一個講幹話的謝長廷，台灣人的錢真好賺」、「民進黨的政客裡頭，根本找不到一個有人性、有良心的人」、「堅決贊成謝大代表的意見，並強烈要求在日宴席採用核廢水乾杯！」、「很好呀！謝長廷從現在起你帶頭先喝先吃，願你身體越來越強壯！」、「下架民進黨對臺灣有益」、「叫他多喝點核水，補充補充微量元素，不知道他敢不敢喝」。