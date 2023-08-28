中國大陸近日上演瘋搶鋰礦大戰，四川一處鋰礦的探礦權9日展開競拍，起價人民幣57萬元。歷經3天報價3412次後11日結束，最高報價飆破人民幣10億元，升值達1771倍，由四川一家國資公司競得。前立委郭正亮27日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，礦產招標牽涉到的礦脈的預估蘊藏量落差，以及對國際價格飆漲的預期。比亞迪如今年產能300萬量，期待非洲的金磚潛力，12億人口估中產階級10％，有1.2億市場潛力可開發。

郭正亮指出，一般礦產在招標，牽涉到兩個因素，看它會漲幾倍。第一個就是對礦產的數量估計不一樣，比如說來標的人對礦的蘊藏量超過對方的看法。第二個是，他認為未來會漲價。所以等於是這兩個因素，造成投標者願意用這麼高的價格去標。

「這個事實上，緬甸的玉也是這樣！」郭正亮提到，就是你真的下去大量開採之後，才會知道整個精確的數量，不可能預先估算得很準！這裡就是博弈，我就賭說，事實上它的藏量比你預期還要大！第二個就是，國際價格還會再飆漲。

郭正亮強調，因為未來的新能源汽車，這也牽涉到你的模型，你認為未來會有多少？比如說比亞迪今年做出第500萬輛車，這個誰想得到？而且比亞迪現在的產能是一年可以做300萬輛新能源汽車，這個以前沒有辦法想像。「他大概是往上去投射，你去想一想非洲的人口，心就熱起來了！」

「非洲人口現在已經有12億了，你認為到2030年會變多少？就是有很多因素啦！」郭正亮直言，中國大陸現在看金磚，非洲一定是一個重點，今年又增加了衣索比亞跟埃及，未來奈及利亞也一定會進來的，那麼大的國家，還有阿爾及利亞也會進來。非洲12億人口，中產階級算10％，也有1.2億！非洲當然願意用新能源車，到時候一定是買中國大陸的。這個就看你怎麼去估，估的結果就愈來愈樂觀，結果就漲到1771倍！