傳中國大陸海軍正在測試世上最強的電磁線圈砲，能以極高速精準地射彈。參與專案的科學家說，在首次公開的試射中，這款電磁線圈砲能在不到0.05秒內，將124公斤的砲彈加速到時速700公里。前海軍艦長呂禮詩27日在《新聞大白話》節目分析指出，電磁砲跟福建艦上的電磁彈射軌道，是同一株科技樹開出來的花。過去認為超高音速導彈沒有辦法反制，但事實上在它還在外太空的時候，事實上就可以用電磁線圈砲來做攔截。

呂禮詩表示，電磁軌道砲，另一翻譯是電磁線圈砲，事實上是同一種東西，因為線圈是在軌道上面，然後在這兩個軌道上面，一個正極、一個負極，實際上的彈頭在中間這個位置，因為正極跟負極的作用之下，在0.05秒的時間之內，將124公斤的彈頭加速到每小時700公里！

「這個最早看到成品應該是美軍，但是美軍已經放棄不用了！」呂禮詩提到，因為美軍很多戰術思考跟其他國家不一樣。現在討論的是解放軍072大型登陸艦、936海洋3號，它前面有一個非常大的砲座，這在現在看到的解放軍各型裝備，其實是沒有的。但它的砲管怎麼這麼粗？因為它就是前面講的，有關於軌道的部分。它其實就是一艘試驗艦，上面有很多的電器設備，還有相關的發電機部分。

呂禮詩指出，它告訴我們一件事，這種電磁軌道砲，它需要龐大的電力。以前在分析055這種萬噸驅逐艦的時候，感覺好像沒有多什麼裝備，為什麼它要1萬2000噸？因為它提供了非常穩定的中壓直流電。解放軍又是在沙漠裡測試，結果是這門砲擊穿了12座混凝土牆。

呂禮詩強調，現在我們說對超高音速導彈沒有辦法反制，但事實上在它還在外太空的時候，事實上是可以用這種軌道砲來攔截的。而且在艦艇還在航道的過程中，遠距離也可以達到攻防的效果。所以這是什麼？這就是科技樹！跟福建艦上的電磁彈射軌道，是同一株科技樹開出來的花！