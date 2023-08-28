傳中國大陸海軍正在測試世上最強的電磁線圈砲，能以極高速精準地射彈。參與專案的科學家說，在首次公開的試射中，這款電磁線圈砲能在不到0.05秒內，將124公斤的砲彈加速到時速700公里。退役上校黃征輝27日在《新聞大白話》節目指出，電磁砲有兩大瓶頸，一是瞬間要有冷大的電流，這個近期被大國大陸電磁界神童級工程師馬偉明所突破。至於第二點砲口要怎麼冷卻，一分鐘能否打出20、30發砲彈，還有待觀察。

「電磁砲大概是二次大戰，希特勒時代就有人開始研究。」黃征輝提到，從自己出生到今天，聽了無數次有多好多好的遠景發展，但是這一次不一樣！因為電磁砲有兩大瓶頸，第一就是瞬間要有很大的電流，這個是以前做不到的。比方說一艘船上裝著這個，除非你把全船所有東西都關掉，通通提供它，瞬間如何提供這麼大的電流，非常困難！

黃征輝指出，第二個就是砲管的冷卻，因為不是說砲的速度多快嗎？5馬赫、6馬赫的砲彈出去，那個砲彈是有來福線的，因為要有來福線才會準。想想看，一發，那個砲管會熱到什麼程度？連續兩發、三發，砲管的來福線可能就融化，或者軟了、沒有辦法密實了，就會失去它的準頭。

「這兩個，別看那麼簡單，一直突破不了！」黃征輝強調，但是最近有一個人突破了，是中國大陸的工程師叫馬偉明，google看看他就知道，他幾乎是電磁界的神童。第二個問題，自己還在觀察，因為如果一分鐘打20、30發，砲口要怎麼樣冷卻？「這個是物理的極限，很難！」