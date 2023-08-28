台灣雙簧管演奏家呂淇華旅居法國多時，現任職於里爾交響樂團英國管首席，近期她返台和幼獅管樂團同台演奏協奏曲，將於28日在台北國家音樂廳登場。

華人在歐洲樂團佔有一席之地向來不容易，闖蕩法國多時，呂淇華對於考樂團也十分有心得，她表示，向來喜歡在樂團演奏，成為交響樂團的團員是她的夢想，但之前經常考到最後一輪，卻不得其門而入，一度令她有點灰心，甚至動過轉行的念頭。

呂淇華表示，經過每一次的考試，她也額外再和老師上課，調整演奏方法，才慢慢抓到要領，最終能考上里爾交響樂團的英國管首席終身職。

呂淇華表示，演奏雙簧管有個要領，「是要想像自己像歌者一樣，運用頭腔共鳴發聲、唱歌，只是唱歌的樂器是雙簧管。」

為了成為一名稱職的樂團成員，呂淇華在練習時也下了許多苦工，她會在家裡反覆練習，並且錄音錄影，一一重看檢討自己的表現，直到符合標準，她表示，這是作為一名交響樂團成員需要的功課。

呂淇華來自彰化員林，畢業於曉明女中音樂班、師大音樂系，2006年赴法國巴黎市立音樂院進修，2009年考入法國國立里昂高等音樂院，是該校首位考入雙簧管主修的台灣人，2014年取得雙簧管藝術最高文憑學位。

呂淇華曾獲雙簧管ADRS（Asian Double Reed Society）大賽銀牌，並多次參與法國巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris）、法國巴黎歌劇院（Opera National de Paris）、法國國立廣播交響樂團（Orchestre Philharmonique de Radio France）以及法國國家交響樂團（Orchestre National de France）的演出。並受邀擔任巴黎市立音樂院以及里爾高等音樂院的評審，現旅居法國巴黎並任職法國國立里爾交響樂團英國管首席。

呂淇華表示，在法國的樂團演奏經驗，獲得許多震撼教育，卻也因此能快速學習，歌劇演奏有時一演時間就很長，例如：華格納的《帕西法爾》，演出長度是從晚上6點演到12點，對樂手而言都是挑戰，呂淇華表示，專業樂手都有自己的因應之道，除了耐力、專注力，還有對音樂的掌握力，這些都是專業的交響樂團成員的必備條件。