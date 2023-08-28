跨足劇場和影像的導演周東彥，最新VR新作《放開你的頭腦》，將於10月於高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場，預計邀請70名觀眾同時戴上VR頭顯，一起進入虛擬世界，跟隨舞者的操控，感知覺察、放鬆身體，並隨著節拍律動起舞。

周東彥表示，身為VR創作者，他時常好奇觀眾「到底在看什麼？為什麼轉頭、抬頭或低頭？」VR主打沉浸式體驗，過往都是一對一，或是一對二，對觀眾而言，主要還是自己的感受，較難同步和親友分享、產生共鳴。周東彥站在旁觀者角度，發現體驗VR的觀眾，就算在不同的VR情境中，有時還是會發生相同的方向和動作，猶如一種有趣的集體行為藝術，因此他從中延伸編舞概念，成為創意開端。

《放開你的頭腦》透過視覺與聽覺指令的VR身體計畫，讓觀眾不僅體驗影像，同時也成為表演者，而旁觀者也能欣賞一場新奇的行為藝術。

周東彥表示，一大群人集體擺動身體，也能讓旁觀的人間接成為VR的體驗者，而體驗的觀眾除了沉浸在VR世界「放開頭腦」，結束後還能從現場大螢幕看到自己成為大型排舞的一部分，以及集體被控制的狀態，「我覺得這個對大家來說很有趣，旁觀是另一種樂趣，看到自己，又是另一種樂趣。」

周東彥也透露，高雄影展期間將規劃14場次的演出，但每一場都會有些不同，因為部分段落將會由帶領的舞者即興控制觀眾的頭部方向，直接挑戰在VR裡做LIVE表演，實現VR的無限可能，「有人說做戲瘋，看戲傻，VR就是一種醒著做夢的事情，那大家來個群體的夢吧。」

周東彥表示，希望VR不再只是很遙遠的高科技，而是能觸及到大眾、有趣好玩的體驗，同時也能在一定程度上，反思人類現在與科技的關係，在被數位控制的同時，有時沉浸其中，有時又想掙脫的矛盾。《放開你的頭腦》則將於9月22日開放線上免費索票。