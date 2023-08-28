自來水混進柳橙汁能喝嗎？日前在浙江溫州，有顧客意外發現某餐廳疑似將自來水混進柳橙汁味的粉末中，想直接讓人飲用，不僅如此，接近製作飲品的地方還放有拖把、掃帚和不少垃圾，讓拍攝者當場破口大罵「你這樣對得起我們消費者嗎」。據了解，目前相關部門已介入調查，而當事餐廳也發文表達了歉意。

根據陸媒《大眾網》的報導，事情發生在26日，一名顧客拍下了餐廳員工疑似用自來水製作飲品的畫面，從影片中可以看到，拍攝者手持柳橙汁味的飲料粉，向餐廳內其他顧客喊道「來大家看一下，它用自來水來給我們喝」，而員工並沒有解釋水龍頭是否為純淨水，只是將那桶橘色液體倒入了水槽。

據悉，事後有相關部門到場處理，也已經介入調查。而該餐廳則於當晚發文致歉，表示涉事店員未按照規範標準操作，已經將門市立即停業整頓調查，並免職了分店店長，另將當事員工予以嚴厲批評教育及停職培訓，也再次強調「會對公司所有分店員工進行強化培訓」。

對此，網友們紛紛無奈表示，「即使是純淨水，這設置位置堪憂啊，下面的水池是洗拖把的吧」、「粉泡的還能理解，用自來水兌真的有點過了」、「捨不得免費供應飲料可以不供應」、「這還是發現的，沒有看到的可能更惡劣」。

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