大陸湖南省張家界市一名24歲女子長期側躺玩手機，外加平時工作用眼過度，後來右眼短暫失明，嚇得趕緊去看醫生，竟被查出眼底豹紋狀病變。由於症狀具有不可逆性，為了預防惡化，如今她從改善生活習慣做起，也會吃保健食品護眼。

根據陸媒報導，女子因在大學時期常於床上側躺玩手機，造成她的右眼近視度數高達600度，遠比左眼度數高了300度，而在出了社會步入職場，她也由於頻繁看書和手機，導致用眼過度。

不料，女子某天晚上驚覺右眼失明，隔天早上卻又恢復正常，嚇得趕緊就醫檢查，結果雙眼的眼底都被診斷出豹紋狀病變，其中高度近視的右眼情況遠比左眼嚴重許多。

女子就醫眼底被查出豹紋狀病變，症狀具有不可逆性。（圖／翻攝自微博／中國網看點）

醫師表示，這種病變大多發生於1000度以上近視的人，具有不可逆性，一旦惡化就會導致失明，也提醒女子後續若再出現5分鐘以上的視力異常，就需進一步治療。對此，女子透露，她目前打算先從日常生活做起，除了改善用眼習慣，也會半年檢查一次視力，同時注重保健，像是吃葉黃素、魚油等食品護眼。

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