烏克蘭總統澤倫斯基今天在他的Telegram頻道分享電視訪談內容指出，他將於未來這週要求國會對戰時遭到貪腐定罪的人提高刑罰，「與叛國罪等同看待」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「我已經確立一項立法任務，會建議烏克蘭國會議員將戰時的貪腐與叛國罪等同看待。」

「我認為國會下週將會收到，然後球就到國會的場子上了。」

澤倫斯基強調終結貪腐是擊敗俄羅斯關鍵，他還希望藉由打擊貪腐讓烏克蘭的夥伴支持將會耗資數十億美元的重建工作。

烏克蘭為肅貪而進行一系列政府改組，包括於展開全國性稽核後，澤倫斯基本月開除地區徵兵中心所有主管官員。

據國際透明組織（Transparency International）最新版「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index），烏克蘭在180個國家當中排名第116。（譯者：何宏儒）1120828