強颱蘇拉逼近中。（圖取自氣象局網頁）

蘇拉颱風已於今天（28日）凌晨2時減弱為中度颱風。氣象局預估，蘇拉可能再增強成強颱，估蘇拉移動趨勢將漸漸往北，本周三、四是影響台灣最劇烈的時間，將為東半部地區及南部山區帶來豪雨或大雨。颱風中心是否會登陸？氣象局說，目前仍有不確定性。氣象專家吳德榮指出，「蘇拉」登不登陸？但其鄰近台灣時，強度正值顛峯，暴風圈帶來的威脅，不可輕忽。此外，輕颱海葵周五之後是否會與結構還在破壞中的蘇拉產生藤原效應，也就是所謂的雙颱共舞，並不是很確定，需再觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室 - 氣象應用推廣基金會」指出，據最新(28日2時)中央氣象局預報資料顯示，「蘇拉」稍減弱為「中颱上限」，未來再增強為「強颱」；今(28)日在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明(29日)再轉北北西，完成打轉一圈的過程；週三(30日)轉向西北、向台灣逼近，週四(31日)2時中心在台灣南端近海，其「不確定範圍(紅框)」再略縮小為600公里。最新(27日20時)歐洲模式模擬顯示，「蘇拉」打轉後，轉向西北，週三晚中心經台灣南端近海。

吳德榮指出，雖然最新資料尚無法確定，「蘇拉」登不登陸？但其鄰近台灣時，強度正值顛峯，暴風圈帶來的威脅，不可輕忽。而「輕颱丹瑞」快速向西北轉北大迴轉，漸行漸遠。另一熱帶低壓在關島西方海面，今日將發展成第11號「輕颱海葵」，由於各國模式模擬其結構及動向差異甚大，週五(1日)之後、是否會與結構還在破壞中的「蘇拉」產生「藤原效應」(雙颱共舞)？並不是很確定！需再觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(29)日「蘇拉」逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。週三(30日)「蘇拉」逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；週四(31日)「蘇拉」雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備。週五(1日)「蘇拉」持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備。週六、下週日(2、3日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，需注意。