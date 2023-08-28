法國西部一處村莊2條要道形成的T字路口，今年7月起路面出現多條彎彎曲曲的白色漆線。

法國西部有個村莊今夏出現一道怪奇景象。一處Ｔ字路口柏油路面漆了多條彼此交錯的白色波狀紋，乍看彷彿抽象藝術，其實是官員遏止超速的奇招，結果證明有效，讓用路人產生警覺而放慢車速。部分居民認為此法會讓駕駛人搞不清楚狀況而發生危險，有網友看了直說「我怕直接撞進樓房」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、「歐洲新聞台」（Euronews）報導，這道讓人眼花撩亂的奇景出現在法國曼恩-羅亞爾省（Maine-et-Loire）翁熱市（Angers）附近的村莊博內（Bauné）。當地有3條省道穿越，在其中2條省道形成Ｔ字路口的路面，布滿幾十條看似隨意彎曲的波紋線。如此標新立異不為美觀，意在防止行經車輛超速，這是當地民選官員與翁熱市商議後提出的對策。

村長赫芙侯（Audrey Revereault）表示，這些線條意在「形成視覺干擾」讓駕駛人減速慢行，結果如預期一般有效。管轄博內村等7個村莊的羅亞爾歐蒂詠鎮（Loire-Authion）鎮長波諾（Jean-Charles Prono）說，這個路口時速上限20公里，民眾車速往往高達時速50公里，要讓車輛行經路口時減速同時設置能發揮作用的道路號誌，複雜難為。據悉不乏有人以時速100公里飆行，令居民憤怒不已。

波諾表示，此法目的是讓人「不易判讀地貌景觀，製造狀況吸引駕駛人注意」。「歐洲新聞台」指這項做法是試辦性質，並未定案；常見的減速墊（speed bump）則列為暫不考慮的備案，因為當地人擔心引發噪音問題。

這些彎彎曲曲的線條今年7月登場後並非人人叫好，引發居民熱烈討論。有人在臉書張貼照片批評「我以為是開玩笑，但根本不是」。有人認為這會讓駕駛人一頭霧水而非減速，有人問「行人要怎麼過馬路」，有人取笑「好像義大利麵」；還有人批評「愚蠢危險」、「此地不是鎮長私人花園」。

臉書鄰里社團不少人坦承駕車行經此處難度頗高，深感不滿，「不知該把車往哪裡開」、「害我的胃像暈船時翻來覆去、噁心想吐」，更有人擔憂「這裡會變成最危險的路口」。

歐盟國家2021年道路交通死亡事故約52%發生在鄉間路段；2022年約2萬600人死於車禍，歐盟已訂定目標，到2030年車禍死亡人數要減半。歐洲道安觀察組織（ERSO）把超速列為道安主要威脅，所有車禍事故10%至15%是超速或車速不當直接造成，在死亡車禍的占比則達30%。

文章來源：Inventive or stupid? French village disorients drivers with crisscrossed white lines
文章來源：Forget speed bumps! The French village where SQUIGGLY LINES have been painted on roads to stop drivers from speeding (and it's working... but also making them feel sick)
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