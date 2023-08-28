法國西部一處村莊2條要道形成的T字路口，今年7月起路面出現多條彎彎曲曲的白色漆線。

法國西部有個村莊今夏出現一道怪奇景象。一處Ｔ字路口柏油路面漆了多條彼此交錯的白色波狀紋，乍看彷彿抽象藝術，其實是官員遏止超速的奇招，結果證明有效，讓用路人產生警覺而放慢車速。部分居民認為此法會讓駕駛人搞不清楚狀況而發生危險，有網友看了直說「我怕直接撞進樓房」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、「歐洲新聞台」（Euronews）報導，這道讓人眼花撩亂的奇景出現在法國曼恩-羅亞爾省（Maine-et-Loire）翁熱市（Angers）附近的村莊博內（Bauné）。當地有3條省道穿越，在其中2條省道形成Ｔ字路口的路面，布滿幾十條看似隨意彎曲的波紋線。如此標新立異不為美觀，意在防止行經車輛超速，這是當地民選官員與翁熱市商議後提出的對策。

村長赫芙侯（Audrey Revereault）表示，這些線條意在「形成視覺干擾」讓駕駛人減速慢行，結果如預期一般有效。管轄博內村等7個村莊的羅亞爾歐蒂詠鎮（Loire-Authion）鎮長波諾（Jean-Charles Prono）說，這個路口時速上限20公里，民眾車速往往高達時速50公里，要讓車輛行經路口時減速同時設置能發揮作用的道路號誌，複雜難為。據悉不乏有人以時速100公里飆行，令居民憤怒不已。

波諾表示，此法目的是讓人「不易判讀地貌景觀，製造狀況吸引駕駛人注意」。「歐洲新聞台」指這項做法是試辦性質，並未定案；常見的減速墊（speed bump）則列為暫不考慮的備案，因為當地人擔心引發噪音問題。

#FRANCE 🇨🇵

La mairie de #Bauné a fait poser un marquage "spaghetti" au sol pour faire ralentir les voitures au croisement de 2 routes départementales. Le traçage est volontairement troublant et pousse les gens à ralentir. (#BFMTV) pic.twitter.com/rLkdQGwQec — Beyond News (@Beyondnews69) August 19, 2023

A French town has introduced a new road system to stop drivers from speeding.



The town of Baune is hoping the white lines will help keep motorists speeds down to under 30km per hour. pic.twitter.com/7UfH6Yzs2K — Oli London (@OliLondonTV) August 25, 2023

這些彎彎曲曲的線條今年7月登場後並非人人叫好，引發居民熱烈討論。有人在臉書張貼照片批評「我以為是開玩笑，但根本不是」。有人認為這會讓駕駛人一頭霧水而非減速，有人問「行人要怎麼過馬路」，有人取笑「好像義大利麵」；還有人批評「愚蠢危險」、「此地不是鎮長私人花園」。

臉書鄰里社團不少人坦承駕車行經此處難度頗高，深感不滿，「不知該把車往哪裡開」、「害我的胃像暈船時翻來覆去、噁心想吐」，更有人擔憂「這裡會變成最危險的路口」。

歐盟國家2021年道路交通死亡事故約52%發生在鄉間路段；2022年約2萬600人死於車禍，歐盟已訂定目標，到2030年車禍死亡人數要減半。歐洲道安觀察組織（ERSO）把超速列為道安主要威脅，所有車禍事故10%至15%是超速或車速不當直接造成，在死亡車禍的占比則達30%。