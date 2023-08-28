根據《TVBS》港湖立委選戰最新民調，國民黨李彥秀以44%大幅領先民進黨立委高嘉瑜的27%及台灣基進吳欣岱的13%。至於民進黨主席賴清德是否會救高嘉瑜？前立委沈富雄表示，賴清德當然會救高嘉瑜，但是否救得了高嘉瑜，就要看李彥秀的能耐。

針對港湖立委選戰，《全民平評理》主持人27日問到，賴清德會不會救高嘉瑜？沈富雄回應表示，當然會，因為高嘉瑜非常效忠賴清德，這是毫無疑問的，但他是否救得了高嘉瑜，就要看李彥秀的能耐了。

沈富雄認為，李彥秀非常優秀，但很多議題的反應速度，比人家慢3天。而且議題的意見表達跟別人沒有兩樣，這是李彥秀的缺點。因此，李彥秀若是很強，賴清德就沒轍了。

另外，針對新黨台北市議員侯漢廷將投入士林、北投區立委選舉，形成三腳督戰局。沈富雄認為，侯漢廷為什麼要選，就是來亂的，上次選舉是小恩小怨，而張斯綱以2比1的領先優勢，就不要太強勢，說要比民調，侯漢廷會不服氣。

沈富雄接著指出，張斯綱應該換個態度，讓侯漢廷發自內心的感動，答應不選了；而如果侯漢廷要退選，也一定要讓人民感動流淚，這樣張斯綱就能選贏。但現在叫陣，而且用很強硬的手法，說要比民調，然後贏的人出線，也未必贏得了民進黨立委吳思瑤。