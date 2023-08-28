綜藝教父王偉忠領到「敬老卡」時，突然意識到自己已成銀髮族；藝人周迅自爆自己曾害怕變老，天天起床就哭泣。當第一根白髮出現時怎麼辦？急著拔掉假裝一切沒發生，或染髮遮蓋留住青春尾巴？「多數人面對年老都會感到焦慮，因為我們對生命的流逝無從掌握。」專家提醒，唯有「接受這樣的自己」，慢慢練習走向人生下個階段，才能優雅老去。

根據內政部人口資料，2003年全台65歲以上人口佔比9.24%，2013年提升至11.53%，2023年4月再攀升至17.8%，已達415萬人。國發會也預估2025年將邁入超高齡社會（65歲以上人口佔20%），2070年時將近一半的台灣人民年齡都超過65歲，首當其衝便是長照問題，除了社會福利之外，如何面對年老更變成全民議題。

現年75歲的滾石音樂董事長段鍾沂，曾受訪透露面對老去的心路歷程，「大約65歲，食量下降、經常打翻杯子、東西拿不穩，老的跡象逐漸蔓延到各個器官，最嚴重的就是記憶力衰退。」「有一次我騎腳踏車去淡水，那天忙到下午才出門，所以直接開車到河濱車道。當時心裡有點急，停好車，腳踏車一卸下來就開始騎，結果回來找不到車子，加上天色暗了，我找了一個多鐘頭，非常沮喪，甚至一度坐著發呆，因為沒體力了，最後只好打電話叫兒子來接我。」

段鍾沂說，以前一群打球的朋友，這二、三年間，有的心臟開了二次刀；也有人心肌梗塞往生，突然間，你會發現生活周遭都是老病和死亡。這有點像是，當你開BMW時，你會覺得滿街跑的都是BMW；當你開Honda時，你會發現街上都是Honda；當你65歲時，你眼裡看到的也都是老人。生理的退化，會立刻帶來很多生活上的挫折，接著心理的挫折也跟著浮現，

衰老是生命中無可避免的過程，正因為完全無法掌控，所以容易使人感到焦慮。（圖／123RF）

49歲的周迅曾自爆，5年前在電視劇《如懿傳》演出18歲少女，遭批滿臉皺紋，讓她陷入變老的焦慮，天天起床就開始哭，無法正視容貌隨歲月自然變化一事，持續好幾年後才坦然釋懷，「你可以鄙視某個人的人品，但鄙視衰老是不客觀的。」

諮商心理師黃宜靜表示，多數人都不想變老，除了身體機能、容貌退化之外，可能也顯示生產力下降，甚至與社會逐漸脫節。「但最大的焦慮感在於，變老這件事，完全無法掌控！你無法控制自己要以多快的速度變老，也不是今天跑步50分鐘，明天就會變年輕一些。」

黃宜靜說，許多人是在發現第一根白髮時，驚覺自己不知不覺變老了，而當下的反應，也正代表你對衰老的態度。「有些人會立刻拔掉白髮，對變老還處於否認狀態；有些則選擇染髮，希能保有青春外表；少部分處之泰然，接受自己目前的模樣。」白髮是無法隱藏的，正如同衰老，同樣不被掌控，但可以在能力範圍內盡量掌控部分事物，例如維持穩定的生活作息，好讓睡眠、體力變得比較好，而對無法掌控的事情，例如記憶力變差，可做些記憶力訓練延緩退化之外，也要試著接納這樣的自己，不必看低、也不要看高，了解自身確切的位置，就是最棒的狀態。

日前王偉忠推新書《欸！我坐到哪裡了！？》，敘述他去年65歲領到「敬老卡」時，想起自己從20歲工作一路到合法退休年紀，突然覺得悲壯又微妙，於是決定邀約其他同樣滿65歲的好友，一起刷敬老卡免費搭公車，享受「嗶嗶嗶」三聲的尊榮服務，還免費騎YouBike，搭5折高鐵回老家，把「敬老」發揮到淋漓盡致。「人的衰老不可避免，但是可以『超越』衰老，而且還是可以哈哈大笑。」王偉忠做了「敬自己年老」的示範。

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