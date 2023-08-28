隨台灣社會高齡化，越來越多人多了一個「照顧年邁長者」的新身分。前新聞主播蕭彤雯8月中旬時在臉書傾訴，照顧母親3年來的辛酸，「每次帶媽媽就醫後都大哭半小時」，作家張曼娟8年前開始邊工作邊照顧年邁父母，無法喘息，不斷掙扎後才允許自己出遊放鬆，「保留自我」。對於要照顧父母及子女的三明治族群，專家建議，「可以承認自己能力有限，適時紓壓，才不會讓自己陷入深淵。」

根據澳洲墨爾本大學的研究顯示，人在40歲左右時幸福感會降到人生的最低谷，可能是因為這時上有老、下有小，經濟壓力、家庭負擔都逐漸加大，而人生階段卻即將進入老年篇章，因此變得愈來愈不開心，一直到70歲左右，各種壓力解決後，人生的幸福感才又爬升起來。諮商心理師黃宜靜表示，40歲後的人生的確較為艱難，這些「三明治族群」除了焦慮變老，還要陪伴照顧更老的長輩，照顧本身已經很辛苦，但被照顧者的情緒問題有時反而更折磨人。

主播蕭彤雯的媽媽今年77歲，自從3年前腳步失衡之後迅速退化，變得情緒低落且相當依賴別人，蕭彤雯在臉書上透露，每次帶媽媽看醫生回家後，都必須先找一個地方大哭半小時，宣洩她從媽媽身上接收到的滿滿抱怨與負能量。「每當媽媽跟我抱怨她身上的任何不舒服、或喊著自己不想活了，我就會很認真的把它當作一個媽媽交給我的作業，努力想解決的方法，長期都陷在沮喪與憤怒交織的複雜情緒裡。」

但蕭彤雯這一年多來終於慢慢領悟到，自己必須接受「有些狀況我真的改變不了」。蕭彤雯說，這些自我情緒的梳理，和「承認並原諒自己的能力不足」，非常困難，尤其是對她這麽好強的人來說。很幸運的是這幾年中，透過工作得到很多好朋友的專業陪伴，慢慢地找到自己情緒的糾結點。過去總想著要改變媽媽：改變她的負面思考、改變她的悲觀….但改變別人真的是癡心妄想，改變自己才是解決之道。「我不必”要”她加油、也不用”幫”她加油，我只要陪伴就好。」

作家吳若權建議照顧者要先安頓好自己的身心，才能在承擔責任的同時體會生命的課題。（圖／翻攝自吳若權FB）

作家吳若權照顧中風、罹癌母親已20多年，「在金錢與體能上，可以為家人付出；但心態上，還是要先把自己照顧好，尤其是情緒方面的梳理，先平靜以待，才能面對無常。」吳若權認為，身體健康是最重要的資本，輔以財務規劃。只要心理韌性足夠，甘願付出，就會發現自己比想像中的更有力量，可以在承擔責任中體會生命的課題，尋找這些承擔與努力，對自己的意義。

面對長輩的負面情緒，吳若權建議「先共情，才能同理」。吳若權說，老化和衰退，是非常殘酷的過程，用心觀察體會對自己生命的無能為力，就能體會他們內心的恐懼。長輩很多負面情緒，其實都是因為病苦和怕死而來的，陪他們面對這份恐懼，也是中年子女對自己未來人生的學習。這份共情同理，會讓彼此因為理解而柔軟，放下很多情緒的對立。

黃宜靜說，想讓被照顧者情緒更好，可以試著讓他們「有機會做決定」，這會改變照顧者與被照顧者之間的關係，不是上對下、給予或接受，而是一種合作關係，這可以讓年邁的長輩覺得自己也有貢獻。除此之外，黃宜靜也提醒照顧者要學習說出內心的負面情緒、整理心情，同時要承認自己的能力有限，所以不可能做到面面俱到，所以不如去想「我還有哪些選擇？」

作家張曼娟以過來人身分建議，多做「快樂練習」，無論是再小的事都可以開心，無論是再不好的事，也可以轉念思考，例如當你丟掉10元，你可以想「還好只丟了10元」，那麼就會快樂多了。

張曼娟在8年前多了「照顧者」的新身分。她曾受訪表示，以前父母總說要好好照顧身體，不想成為子女的負擔，她也真心相信，後來父親得了老年精神性疾病、母親得了失智症，這才了解，不管再怎麼認真努力，到了某一個年紀之後，很多事還是無可避免。

成為照顧者後，張曼娟持續每周「張曼娟小學堂」的授課工作，由於父親強烈的不安全感，喜歡出遊放鬆的她割捨自己的計劃，為父親留在家中，後來她明白那會讓自己沮喪很久很久，歷經許多掙扎，她明白必須保留一些自我，否則自己就會枯萎，因此就算父親不悅，現在她只要安排好家中事宜，還是會按計畫出遊。照顧父母後，讓張曼娟更貼身地面對「老」，也為迎接老年做好準備。

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