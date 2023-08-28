一名60多歲的婦人每天都有操心不完的事，例如孩子工作狀況好不好？甚至連兒子有沒有好好照顧孫子，老婦人都能煩惱好久，也經常因此暴怒，讓全家人心情都不好過。專家表示，其實這是台灣許多父母常有的問題，忘記孩子已經長大，反而執著於「需要」這件事，一直插手干預孩子的人生，只為了證明自己仍被需要，建議接受自己的老後生活，進入人生下一個階段，轉而好好照顧自己。

諮商心理師黃宜靜說，這位婦人是家庭主婦，一直以來生活都以家庭為重，隨著孩子成家立業、老公卻因病過世，婦人突然找不到生活重心，於是她開始過度關注孩子的生活，充滿許多擔心與焦慮，而這些情緒再轉變為怒氣，於是家庭氣氛始終不佳，最後孩子勸媽媽諮商、同時多參與社區銀髮族的課程，希望婦人能夠重拾生活的熱情。

「其實要讓她踏出這一步，真的不容易，她長久以來都在照顧家庭，跟社會缺乏連結，後來嘗試很多次之後，有一次她去上課前帶了自己做的點心，沒想到大受好評，從此她才開始享受去上課的過程，漸漸地也找到自己的重心。」黃宜靜說，許多台灣父母都是如此，長久以來都在照顧孩子，而忽略該有自己的生活，以至於當孩子長大了之後，「忘記」進入人生的下一個階段，反而干擾了孩子的生活，糾纏著孩子問「難道你不需要我了嗎？」

其實這是需要練習的，黃宜靜建議，在孩子還小的時候，父母就該為自己適時安排獨處時間，例如一周一次的電影約會，懂得照顧自己，才能在不被需要時不會悵然所失。

專家建議銀髮族多積極參與日常生活，例如從事社區活動或課程，甚至考慮高齡就業，都有助於維持活力。（圖／報系資料照）

滾石音樂董事長段鍾沂曾分享自己從觀察中學習變老，「我身邊有2個例子，一個是媽媽，一個是哥哥。媽媽90 多歲，一個人住，自己買菜、做飯，有個外勞照顧，每個禮拜孩子和孫子都會過去陪她；而哥哥只大我一歲，因為小腦萎縮退化，生活無法自理，現在住在安養院。」相較之下，媽媽為什麼可以一個人住？段鍾沂認為，是媽媽自己創造的，她懂得生活，有自己的消遣，經常動腦筋、找事做，而且能夠享受生活中的成就感和挫折感。

中國醫藥大學附設醫院高齡醫學科主任林志學表示，想要達到「成功老化」，必須符合3要點，第一是生理健康，也就是降低疾病與失能的發生率；第二是心理健康，維持認知與減少憂鬱機率；第三是積極參與日常活動，例如上課或就業。「但要同時做到這3點，並非想像中簡單！」林志學以自己的父母為例，原本是國中老師的爸爸退休後，整天待在家中當宅男，不愛參與外界事務；而媽媽則擁有活躍的社交生活與興趣，照理說媽媽應該老化速度較慢，但她偏偏有高血壓，因此影響記憶力，相較之下父親反而表現較好。

「老化牽涉的因素很多，身為照顧者能做到的就是傾聽與陪伴。」林志學說，根據最新統計，65歲以上老年人口已達415萬人，而這個族群也是自殺率最高的年齡層。「為什麼老人家容易想不開？這牽涉到許多層面，首先台灣的銀髮族獨居比例高，再加上9成都有慢性病，且5~6成甚至有2種以上的慢性病，每天吃很多的藥，又感到孤單，自然就會覺得鬱悶。」林志學建議，如果覺得長輩長期心情不佳，可以先到醫院進行「周全性評估」，因為老人家身心健康往往受到多元因素影響，所以進行全面性的評估，才更能對症下藥。

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