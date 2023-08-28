綜藝教母張小燕迎來75歲大壽，時報周刊CTWANT在她農曆七夕生日8月22日這天，直擊到子弟兵卜學亮、曾寶儀，以及星友「哈林」庾澄慶、張清芳、巫啟賢夫婦、曾馨瑩…等人，大夥兒齊聚一堂為張小燕慶生，而賓客名單中最特別的，竟然出現了年底要在高雄巨蛋舉辦跨年場演唱會的「小豬」羅志祥。

「哈林」庾澄慶單獨前往參加壽宴，未帶前主播老婆張嘉欣共同參與。（圖／本刊攝影組）

郭台銘夫人曾馨瑩也抵達會場。（圖／本刊攝影組）

8月22日傍晚6點多，本刊在台北市松山區一家知名海鮮餐廳巧遇張小燕，正從自家的雙B轎車下車，看來神情輕鬆相當有精神，之後她便在餐廳人員的引導下走進餐廳。陸續還有巫啟賢夫妻、庾澄慶、張清芳和曾馨瑩等演藝圈好友到場，只是這麼溫馨的場合唯獨未見6月遭爆性侵、拍裸照的愛徒黃子佼現身，持續神隱。

打扮華麗足蹬超高楔型鞋的張清芳，身為張小燕好友自然不會缺席。（圖／本刊攝影組）

羅志祥獨自搭車抵達壽宴進入會場。（圖／本刊攝影組）

時間接近晚上8點，此時一輛小黃停在門口，下車的竟是羅志祥，只見他戴著黑帽、黑色口罩，相當低調地來參加盛會，隻身赴約的他待了差不多2個小時，之後又獨自搭乘計程車離去，事後羅志祥也在社群上發了限時動態，「小燕姐生日快樂、平安健康」，對長輩非常有心。

隻身赴約的羅志祥待了差不多2個小時後提前離開。（圖／本刊攝影組）

從一個接一個生日禮物袋，幾乎都快塞滿整個行李空間，可見張小燕在演藝圈中的好人緣。（圖／本刊攝影組）

當晚9點56分，兩名餐廳服務人員提著好幾個紙袋出來，交給張小燕的司機放進後車廂中，一個接一個幾乎都快塞滿整個行李空間，推斷應是大家送給綜藝教母的生日禮物。兩分鐘後，卜學亮、曾寶儀陪著出來送張小燕上車。隨後，曾寶儀也告別，獨自搭乘計程車離開，卜學亮則是返回餐廳。

在張小燕離開後半小時，庾澄慶及巫啟賢夫婦先後搭車返家。（圖／本刊攝影組）

張清芳、秀秀、Vicky等人一同步出餐廳準備上車。（圖／本刊攝影組）

10點半左右，庾澄慶、巫啟賢夫婦、王大鈞、張清芳、秀秀等人陸續離開餐廳。11點11分，曾馨瑩與卜學亮和柯震東的爸媽柯耀宗兩對夫妻及Vicky等人走出餐廳，大夥兒相互擁抱道別，結束這場溫馨的生日聚會。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

曾馨瑩在餐廳外輪流與柯耀宗及卜學亮兩對夫妻擁抱告別。（圖／本刊攝影組）

事後小豬羅志祥在社群上發了限時動態，祝福張小燕生日快樂。（圖／取自羅志祥IG）

張小燕75歲大壽場面溫馨，多了「小豬」羅志祥但未見6月遭爆性侵、拍裸照的愛徒黃子佼。（圖／取自臉書）

更多 CTWANT 報導