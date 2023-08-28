44歲小豬羅志祥8月22日被時報周刊CTWAN直擊獨自一人搭車赴約張小燕生日趴，待了近2小時的時間，又再度獨自搭上小黃離開，身旁沒有女伴相陪。之前他多次受訪表示自己一直單身，現在要以事業為重，也沒有遇到心儀的對象，羅媽媽更沒有逼婚。

2020年小豬羅志祥與周揚青分手，女方透過一篇「毀滅式分手信」，揭露他「多人運動」行徑、並與旗下女藝人愷樂有不正當行為，當時他剛飛往深圳自主隔離，但人還沒隔離完，手上的3個節目《創造營2020》、《極限挑戰》、《這就是街舞》全遭除名，待隔離期滿，演藝工作全面停擺的羅志祥悄悄返台，消失演藝圈沈寂近2年。

羅志祥與羅媽媽感情極好，羅媽媽也沒有逼婚。（圖／本刊攝影組）

今年7月小巨蛋演唱會上，小豬羅志祥在台上談到當初的毀滅式爆料，他說，那是他自己搞砸的，也謝謝經紀人小霜的幫忙，而他成功的祕訣就是不要臉，更直言大家哪天失敗了，也不要放棄，要勇敢站起來往前衝，而他也會繼續加油。

挺過風波的小豬羅志祥，2021年底先在花蓮跨年晚會復出，之後的小巨蛋及高雄巨蛋演唱會都是叫好叫座，海外演出同樣也是邀約不斷。他也回歸綜藝，參與實境節目《從零開始》、《TOP DOG》，「亞洲舞王」的人氣仍然不減，不僅他本人成功復出，他的反串分身「朱碧石」同樣吸金能力滿分，接連推出兩首新歌大受歡迎外，更以7位數的酬勞接下活動代言成為香氛大使。

因感情風波沈寂約2年，小豬羅志祥復出後演唱時有感傷畫面。（圖／本刊攝影組）

先前小豬羅志祥因第3屆「孝親獎」接受《中國時報》專訪，他提到父親早逝，心中雖充滿許多未盡的遺憾，但也因此更清楚該如何行孝，「以前那個年代沒有智慧型手機，所以留下我跟爸爸的合照不多，現在的手機很方便，我就拍了一堆媽媽的照片」，而經過疫情這段時間，自己的想法也改變許多，「比方遇到不如意的事，我要自己別一直往不如意的事去鑽牛角尖，學著從這個不如意的事裡去找到好事」。

羅志祥獨自一人搭車赴約張小燕生日趴，待了約2個小時又獨自離開。（圖／本刊攝影組）

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