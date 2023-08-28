一行人前往信義區嗑鍋，吃飽喝足後，Cherry身邊忽然多了一名男子，2人一路有說有笑。（圖／本刊攝影組）

女團選秀《未來少女》如火如荼進行中，來自MUGEN旗下「日光之橙」的18歲成員Cherry，長相甜美可愛，曾被郭書瑤欽點在節目藝人合作賽一同表演〈Honey〉，獲得滿滿好評。不過時報周刊CTWANT日前直擊正值花樣年華的Cherry，即便凌晨才下工，仍會把握時間與男伴約會，事業桃花兩不耽誤，青春無敵。

兩人走在路上肢體小動作還不少，男生不時會摸一下Cherry頭髮。（圖／本刊攝影組）

8月11日凌晨3點多，《未來少女》錄影結束， Cherry與隊友鄭玉歆、閃閃等人一起離開電視台，雖然剛歷經長時間的工作，但眾人依舊精神奕奕，臉上都帶著微笑，緊接著一行人搭乘計程車來到信義區的火鍋店用餐，慰勞一天的辛勞。

上計程車前，Cherry與男生離情依依，兩人摟著彼此的腰間與後背。（圖／本刊攝影組）

5點7分，大夥兒吃飽喝足後，Cherry與一名專著綠色褲子、手拿綠色袋子的男生先從百貨公司的車道走出來，原本在Cherry手上的盒子，也由男生接手， 2人則一路聊天，還不時出現曖昧的肢體互動，顯現關係並不單純。而日光之橙其他團員似乎不想當電燈泡，一群人走在後頭。

最後兩人還緊緊相擁了一下才分開。（圖／本刊攝影組）

當團員們陸續離開後，Cherry與男伴也往路邊的計程車方向前進。此時，男生忽然伸手摟住Cherry的肩膀，而女方也將手放在對方的腰間，氣氛離情依依，2人又抓緊時間聊了幾句，黏在彼此身上的手才稍稍分開，隨即又立刻上演「愛的抱抱」，看得出相當捨不得結束這短暫的相聚。這溫馨的一刻，最後由男生喊卡，他伸手摸了摸Cherry的頭，目送Cherry上計程車後，2人才分道揚鑣各自搭車離去。

男生又再次伸出手摸了Cherry的頭表達憐愛。（圖／本刊攝影組）

2005年出生Cherry是隊內的「忙內Line」，她在比賽第一次競賽，雖然無緣上場，但她的表現獲得「日光之橙」總製作人謝守勤（克林）肯定，受訪時上大讚Cherry進步有目共睹，也很明確知道自身在隊裡的定位。在藝人合作賽時，Cherry不僅從7位評審評分下拿到563.5高分，還獲得郭書瑤賞識，爭取到上台表演的機會，雖然舞台表現可圈可點，但最終滿分400分中，拿下307分，排名落在中段班。

Cherry獨自上車返家。（圖／本刊攝影組）

雖然成績不如預期，但總製作人先前受訪時曾表示，公司最注重藝人的專業紀律，對工作人員態度、工作不遲到才是首要條件，飲食控管、戀愛則不強制規定，除非影響工作才會出手協助，算是十分開明，也難怪Cherry可以事業、戀愛同時併行，團員們似乎也很習慣。

Cherry表現獲得公司認同，連郭書瑤也點名和她一起表演。（圖／踢帕娛樂提供）

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