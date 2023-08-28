雲林縣議會議長沈宗隆因涉向風電廠商收賄2000萬元遭起訴，他日前以有出國需求為由，聲請暫時解除境管，法官審酌沈已認罪並繳回犯罪所得2000萬，且保證返國後願繼續受境管處分，命沈再提出保證金300萬元，准予9月3日至7日暫時解除限制出境、出海。

檢方調查，2019年6、7月起，達德集團在雲林縣內設立風力發電廠，期間因民眾、地方人士及雲林縣議會部分議員反對，時常發生陳抗，以致向雲林縣政府申請公文、建造執照及使用執照取得時程不如預期，風場開發進度大幅落後，達德為此行賄議長沈宗隆2000萬元，希望運用其議員職權向縣府施壓，縮短達德集團申請公文及相關執照時間。

沈宗隆因本案遭收押78天後，今年6月2日獲法院裁定300萬元交保，並諭知限制出境、出海8月，檢方7月依貪汙罪起訴沈。沈稱會在法院召開準備程序庭後請辭議長。

沈宗隆日前以有出國需求為由，向法院聲請暫時解除境管，表示願在這次暫時解除境管期間，再提出相當數額的保證金作擔保，返國後願再受限制出境、出海處分。

法官認為，沈雖涉貪嫌疑重大，但審酌他與多數被告均已認罪，並在偵查中已將犯罪所得2000萬繳交國庫，且重要證人均已在偵查中具結，勾串的疑慮及可能性較低，經聽取檢察官意見後，認為本案仍須相當時日才能審理終結，因此命沈再提出300萬元保證金後，准予9月3日至7日暫時解除境管，並在8日恢復境管後發還300萬。