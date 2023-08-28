美國參議員本週呼籲烏克蘭總統澤倫斯基宣布於明年舉行大選，他今天對此回應指出，若夥伴分攤所需經費並獲烏克蘭國會批准，而且選民能進行投票，那麼戰時舉行大選就有可能。

路透社報導，根據每90天延長一次的戒嚴令，烏克蘭目前無法舉行大選。表定的國會和總統選舉期程分別為今年10月、明年3月。目前的戒嚴令將於11月15日到期。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等人23日訪基輔，他對烏克蘭與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行奮戰大加讚揚，但也表達烏克蘭必須在戰時舉行大選，展現出它的與眾不同。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受電視訪問時指出，他和葛蘭姆討論此一議題，包括提供資金以及必須修法。

他說：「我很快就給林西（葛蘭姆的名字）一個非常簡單的答案，他對我的回答很滿意，只要我們國會議員願意這樣做。」

澤倫斯基表示，承平時期舉行選舉耗資相當於1億3500萬美元的50億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）。他說：「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持…我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定。」

澤倫斯基表示，他告訴葛蘭姆，選舉觀察員得前往戰壕作業。「我告訴他，你和我應該派遣觀察員到前線，我們才能夠對我們自己、對舉世宣布選舉為合法。」

他並表示，烏克蘭也會需要外界協助，對數以百萬計海外烏蘭人提供額外投票管道，尤其在歐洲聯盟境內進行投票。

澤倫斯基說：「有解決的辦法，我準備好了。」（譯者：何宏儒）1120828