彰化名店「不二坊蛋黃酥」每年中秋節都吸引大批民眾排隊購買，一名女子表示，昨天吃不二坊蛋黃酥，竟吃到指甲，讓她超級崩潰，直呼「太扯！這品牌的品管衛生真的很有問題」，沒想到她將經歷PO上網後，竟釣出不少網友說曾吃到夾雜頭髮的蛋黃酥，甚至蛋黃酥放了半年也未腐敗，大酸「不二坊真的不會二訪」。

原PO昨（27）日於論壇《Dcard》指出，昨上午吃不二坊的蛋黃酥，竟吃到指甲，讓她直呼「太扯！這品牌的品管衛生真的很有問題。」根據女網友提供的照片來看，手掌上一小片彎曲的指甲，顏色微微泛黃，還殘留蛋黃酥屑。

原PO表示，沒想到花時間排隊買到「加料」的蛋黃酥，「除非很想拆驚喜包，保證以後只要吃到蛋黃酥就有陰影了。」

原PO吃彰化名店的蛋黃酥，竟吃到指甲。（圖／網友授權提供）

圖文曝光後，網友皆認為「太噁心」，也有不少人回報曾吃到頭髮，「我有吃到頭髮」、「我吃到頭髮，不過是親友送的就沒反應了」；另也有人說蛋黃較不新鮮，「吃過覺得蛋黃很不新鮮欸」、「我也是吃到蛋黃腥味很重的」、「指甲小Case，不二坊的蛋黃酥放家裡半年多，完全沒腐壞，切開看沒想到居然還完好，從那之後就不買不二坊的了」、「不二坊真的不會二訪」。