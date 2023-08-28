天后李玟生前曾任大陸綜藝節目《中國好聲音》導師，先前她控訴節目組不公、羞辱她的音檔曝光後，《好聲音》的黑幕接連被爆出，更傳出學員可以付費讓導師轉身；對此，《好聲音》本季第一位「四轉」學員的學員袁藝菲發文公開花費及幕後鮮為人知的故事。

袁藝菲身為2023年《好聲音》第一位讓四位導師轉身的學員，她27日在微博上發文透露，自己參加節目以來的花費「來回機票加上住宿費不到1萬節目組全部報銷了，吃飯忽略不計，錄製期間都有盒飯的，妝髮和服裝都是節目組聘請的資深優秀的老師，沒有任何收費」而錄製節目之前，有人曾找她要談簽約的事，但她以「再想想」婉拒，後來也沒有後續。

袁藝菲直言，「這個時候很多人都會說不相信，沒錯，我在沒參加《好聲音》之前也不信，但現在我以一個站上舞台獲得四位導師轉身的學員的角度來講，我沒有看到所謂50萬（人民幣，約台幣222萬元）一個轉身的黑幕，我也沒有感受到節目組任何一個人對我的不尊重，節目組的所有老師與我非親非故，也不圖名不圖利（當然我也沒有）地幫助我站上這個舞台，這一點就值得我去感激一生」，並強調自己沒有支付任何費用。

袁藝菲發文公開節目內幕。（圖／擷取自袁藝菲微博）

然而，貼文曝光後，大多數粉絲都給予袁藝菲鼓勵，但仍有人無法認同「此時的發言我感受的不是真相大白」、「無法支持」、「謝謝你，但對這節目真的無感，別播了」。