有「兒童界蔡依林」之稱的女星達伶（施岱伶）舞藝精湛，過去在親子台擔任「泡芙姐姐」，深受許多大朋友小朋友的喜愛，2017年離開親子台轉型成為全方位藝人。去年她參選自小生長的新北市三重區過田里里長，可惜票數排名墊底落選，豈料近日重返演藝圈的達伶曬出一張裸背照大嘆：「決定低頭了……」

達伶回歸演藝工作，出外景時因天氣炎熱，身體一度受不了，她去刮痧舒緩不舒服的狀況，照片中她的脖子到背部佈滿瘀血，她表示：「決定低頭了….這氣溫大家要注意呀～～～，阿姨說要拍給我看看，那我也要po給你們看看。」照片一出嚇壞粉絲們，紛紛要她多休息、保重身體，「女神辛苦了」、「這幾天真的太熱啦」、「辛苦了好 好休息唷」、「達伶妳真的辛苦了，也請好好休息」。

達伶曬出裸背照。(圖/達伶 IG)

事實上，達伶去年以無黨籍投入參選，她透露參選動機來自於擔任公視外景節目主持人期間，跑遍台灣大小鄰里，感受到許多地方在里長的規劃下，發展出里的特色，「從那時就在心中埋下想為自己生長地服務的念頭，並期盼以自身幕前幕後的經驗、累積的人脈資源，為過田里發展出新的可能。」雖然一開始嚇到家人，但大家都給予她最實際的支持。

而在公布選舉結果後，她意外的票數排名第三落選。施岱伶就在臉書寫下「兒童界蔡依林參選里長感謝最終章」，她說：「正義感爆棚的最近…是參與基層政治後最大的改變，以為自己不會掉眼淚，準備好接受兩種結局，但付出越多，情緒越滿，收到很多熱情的加油打氣，雖敗猶榮。」