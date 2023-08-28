化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，昨（27）日發文砲轟美國職棒大聯盟，稱它公布新竹棒球場報告的行為是「介入台灣政治」，還動員網友連署抗議。對此，時事評論員溫朗東直言，陳時奮的行為根本是在鬧國際笑話，他更預言，陳的行動恐會讓藍白的支持度止跌回血。

陳時奮昨在臉書發文指出，新竹市長高虹安上任後，把新竹棒球場當成政爭工具追殺前市長林智堅，在這個過程中，引薦專家給竹市府的大聯盟扮演了幫凶。陳時奮直言，大聯盟是運動團體，不應介入台灣政爭，更不該在民進黨與民眾黨間選邊站，他聲稱已蒐集到完整證據，將提交給大聯盟要求道歉，並號召球迷連署抗議。

溫朗東昨在臉書發文表示，陳時奮這次把大聯盟硬跟高虹安扯在一起，是很嚴重的失言，不只沒有法律常識，也得罪棒球迷，且還會打擊到賴清德熱愛棒球的形象。他指出，被竹市府找來的BV是一間草皮維護公司，有接大聯盟的案子，也有在維護高爾夫球場，但它不代表大聯盟，整件事情跟大聯盟一點關係都沒有。

溫朗東指出，陳時奮另一個更明顯的錯誤，是他號召連署抗議大聯盟的方式，竟是在貼文底下喊+1。他質疑，這種方式連團購都稱不上，頂多只是「洗流量」，沒有任何可識別的個人資訊，連是不是假帳號都無法分辨，怎麼連署？「根本是在鬧國際笑話」。此外，他還提到，去年第1個跳出來痛批、要民進黨總統參選人賴清德別接任黨主席的人就是陳時奮。

溫朗東預言，陳時奮的這波行動會成功讓藍白止跌回血，且讓高虹安在接下來的涉貪案件開庭影響力減弱，郭、柯、侯內亂的風波獲得舒緩。