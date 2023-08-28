郭瑜芳，從一個從撰寫金融新聞的記者，「斜槓」成為偵辦過多起重大財經犯罪的檢察官，甚至連「富少淫魔」李宗瑞也栽在她手上，被她起訴並具體求刑30年；她日前以生涯規畫為由辭職，月底赴知名大型法律事務所擔任律師。她引用英國管理大師查爾斯‧韓第(Charles Handy)著作說，她想改變自己，尋求人生的「第二曲線」。

司法官43期的郭瑜芳，畢業於台灣大學經濟系，曾在工商時報金融組擔任記者，當時國內不少金融機構發生弊端爆發擠兌，她因採訪台東企銀擠兌事件，發現金融業人謀不贓、法令不完備，決意成為法律人。

她重拾書本，報考就讀東吳大學法律系碩士乙班，之後考上律師、司法官，她從2004年起擔任台北地檢署檢察官，後來擔任花蓮、新北地檢署主任檢察官，曾是花檢發言人、新北檢公訴組、黑金組主任、兼任副襄閱，擔任檢察官19年。

2009年她獲法務部遴選赴美國紐約大學法學院訪問1年，受到知名學者孔傑榮教授指導。她任職檢察官時期，承辦多件國際及兩岸刑事司法互助案件，包括與美國聯邦檢察官合作扣押墨西哥毒梟在台洗錢犯罪所得，也在偵辦前台灣東洋董事長林榮錦涉掏空案中，多次與瑞士進行司法互助，請求瑞士檢察官發動搜索扣押境外資產。

她擔任北檢檢察官13年，參與或偵辦過大華建設內線交易案、聯發科合併力錡內線交易案、台灣東洋公司非常規交易案、復興航空違反證交法案、樂陞公司違反證交法案、永豐金控違反銀行法案，以及太平洋百貨公司背信案、金管會委員貪瀆案的公訴業務。

郭瑜芳日前以生涯規畫為由辭職，月底將轉任律師。她說，她憶起恩師李模臨終前鼓勵她從事律師的教誨，覺得改變的時間已經到了，決定轉換跑道擔任律師。