喧騰一時的im.B吸金詐騙25億元案，由於涉案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人羈押期限將在下周屆滿，因此台北地檢署最快將在本周偵結起訴全案，包括主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真20多人，都將會被依違反《銀行法》等罪起訴，甚至曾嫌等重要嫌犯將被具體求處重刑。

檢警調調查，曾嫌具有四海幫背景，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢警調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是龐氏騙局。估計im.B吸金多達25億元，逾5000人被害。

北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人，曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動，並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。

由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿，預計全案最快將在本周偵結起訴。