雄獅指出，日本為全球熱門旅遊目的地，也是國人海外旅遊首選，疫後至今旅客需求大於航空供給，加上日幣匯率走貶等因素，使團體旅遊表現十分亮眼，日本線整體營收已恢復至疫前7成。

為因應賞楓滑雪、農曆新年等旅遊需求，雄獅已鎖定國籍航空飛往山形、富山、出雲、德島等地布局包機，目前北海道地區賞楓行程已完銷，東北賞楓商品也有銷售約9成佳績，可望進一步增添下半年營運動能。

為提供旅客更多元的產品選擇，雄獅掌握稀缺資源，打造奢華鐵道旅遊與主題性行程，包括日前已取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車的包列趟次，更著手規畫各區域特色觀光列車，預計推出相關包列套裝行程。

而日本雪季向來為冬季旅遊一大賣點，雄獅滑雪主題相關商品預計自9月開賣，主打苗場、安比高原及藏王等知名雪場，已陸續收到旅客詢問及包團需求，後續將推出市場獨家、深受玩家喜愛的新潟縣「舞子高原雪場」相關行程，讓旅客輕鬆體驗飯店即雪場的便利。

同時，隨著郵輪旅遊復甦，雄獅主打一系列前往日本的郵輪行程，如MSC地中海榮耀號「基隆－那霸」雙母港航線，將自明年1月中起至推出12航次的5～6天行程，「挪威奮進號」行程明年6月啟航共計26航次。

雄獅看準沖繩為熱門旅遊地，每年吸引許多大型郵輪停靠，因此與豐趣科技合作發展區域電子票證，推出好好玩沖繩護照FUN PASS，並首創一次玩遍澎湖及石垣島的升級版「台日跳島」新玩法。

雄獅目前已在日本、韓國、泰國、中國大陸，香港、美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等國成立公司。其中，2009年設立的日本公司今年擴大營業規模，辦公室搬遷至緊鄰政治和商業設施中心的東京虎之門，希望攜手在地資源夥伴，強化日本出入境市場客戶服務。