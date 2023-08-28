「館長」陳之漢近日猛打民進黨，716公平正義遊行後更被認為是民眾黨的鐵桿支持者，結果竟有網友在LINE群組討論選情時，稱可以找小弟假裝是民進黨的支持者對館長開槍，藉此影響民進黨的選情。

鄉民「jemdogdog」昨（27）日在PTT政黑板發文，透露在一個民眾黨後援會的LINE群組中發現，有人認為館長近日狂打民進黨，這時如果有人對館長出手，一定會影響到民進黨的選情，接著竟說要請小弟假裝是綠營的支持者對館長開槍，讓jemdogdog質疑「雖然他說不會走到這步，但一般人會想到開槍嗎？」

相關內容迅速引起網友討論，許多人驚呼「這可以報警了，社會秩序維護法」、「不管是不是反串，這都越界了」、「這消息來源，不管真假、反串都要查」、「雖然是匿名群組，但已經算是重大治安事件」；最後鄉民「jemdogdog」則在回文時附上一張報案圖，說自己已完成報案了。