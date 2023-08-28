「2023香港小姐」選美比賽自6月份開始進行第一輪面試，受到不少觀眾關注，但經過3輪面試後，只剩下17位佳麗晉級終極面試，昨(27)日舉行最終決賽，最後由21歲正在就讀大學的莊子璇奪冠， 21歲的王怡然是亞軍，季軍是21歲的王敏慈。同時競選中10號的陳霈錤被視為人氣黑馬，最終落選沒有進前三，讓大批網友為她抱不平。

綜合港媒報導，奪下冠軍港姐的莊子璇，現在正就讀香港大學食物及營養科學，也是前港姐冠軍馮盈盈的學妹，從面試階段開始，就是大熱門人選，清純亮麗的外貌還被封為「港版IU」。此外，亞軍的王怡然同時獲得「最上鏡頭小姐」，季軍的王敏慈曾參加陸綜《全明星偶像學院》，3人角逐港姐脫穎而出。

不過令觀眾驚訝的是，10號佳麗陳霈錤不僅擁有高顏值，還是個香港大學文科碩士畢業的學霸，原本擔任小學老師，為了參選港姐而毅然辭職。她在問答階段口條流利，火速成為黑馬，可惜最會並未進入前三名，此事也迅速上了微博熱搜「香港小姐10號意難平」，網友紛紛大呼遺憾「10號要長相有長相，要談吐有談吐，要學識有學識（港大碩士），居然三甲不入……」、「10號意難平啊。」

事實上，每年的港姐選拔都會掀起不少討論，今年的最終賽2號佳麗黃泳嘉也引起不少矚目，她用直笛吹奏電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉，但全曲音調近乎走音，這段影片觀看數衝高超過40萬，讓她瞬間爆紅變人氣王。