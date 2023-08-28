「海葵」生成太平洋3颱共舞！中颱蘇拉最新路徑出爐 開學日有望放颱風假地區曝 @ChinaTimes ​

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(28日2時)中央氣象局預報資料顯示，「蘇拉」稍減弱為「中颱上限」，未來再增強為「強颱」；今(28)日在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明(29日)再轉北北西，完成打轉一圈的過程；週三(30日)轉向西北、向台灣逼近，週四(31日)2時中心在台灣南端近海，其「不確定範圍」再略縮小為600公里。

吳德榮說，最新(27日20時)歐洲模式模擬顯示，「蘇拉」打轉後，轉向西北，週三晚中心經台灣南端近海；雖然最新資料尚無法確定，「蘇拉」登不登陸？但其鄰近台灣時，強度正值顛峯，暴風圈帶來的威脅，不可輕忽。另一熱帶低壓在關島西方海面，今日將發展成第11號「輕颱海葵」，由於各國模式模擬其結構及動向差異甚大，週五(1日)之後、是否會與結構還在破壞中的「蘇拉」產生「藤原效應」(雙颱共舞)？並不是很確定！需再觀察。

吳德榮提及，最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(28)日「蘇拉」外圍氣流沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，並有擴展至部分平地的機率。今日各地區平地氣溫：北部24至36度，中部22至35度，南部23至35度，東部22至37度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(29)日「蘇拉」逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。週三(30日)「蘇拉」逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；週四(31日)「蘇拉」雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備。週五(1日)「蘇拉」持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備。週六、下週日(2、3日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，需注意。