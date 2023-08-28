生成式AI（簡稱AIGC）應用是現在最熱門的討論項目，司法院表示，已研發AI來撰寫酒駕及幫助詐欺兩類犯罪的裁判草稿，以供法官製作裁判時參考，至於認定事實、適用法律及決定量刑等核心事項，仍完全由法官自行決定，也就是說不可能有AI法官取代職業法官或國民法官。

司法院指出，為了減輕法官工作負擔，提升審判效能，2020至2021年開發完成不能安全駕駛、幫助詐欺等兩類犯罪的量刑智慧分析系統基礎下，去年4月開始發展生成式AI（以下簡稱AIGC）應用，希望以AI來撰寫上開兩類犯罪的裁判草稿。

司法院目前已完成開發不能安全駕駛等兩罪AI生成系統，預計9月初複驗通過後，由司法院刑事廳與資訊處共同討論奉核後，擇定幾家法院進行試辦並評估後再全面上線。

另外，司法院以AI撰寫毒品罪裁判草稿開發案也於去年底發包，目前正進行系統開發中，預計2023年12月試辦上線，2024年起，司法院也已規劃發展「民事交通損害賠償」、「消債更生、清算」等事件裁定草稿自動生成開發案，逐步來落實下階段5年司法數位政策。

司法院說，在AI模型訓練階段，以起訴書及配對裁判書資料為主，在AI生成草稿時，主要以對應起訴書為生成素材，即時分析犯罪事實、證據等段落資料，以提高每篇裁判草稿準確度、可讀性及可解釋性。