高雄鳳山區一處透天厝昨（27日）晚間發生離奇雙屍命案。2名40多歲的男子被發現陳屍在住家客廳，身上均無外傷。而死者的母親當時人也在家中，她表示，大兒子當日下午和朋友在家喝酒，以為2人只是喝多了躺在沙發上睡覺，直到小兒子晚間返家，才發現2人已無生命跡象，緊急報警處理。

據了解，44歲林姓男子昨（27日）晚間返家時，發現47歲哥哥與另名不認識的男子躺在客廳，但哥哥一直叫不醒，他驚覺不對勁才發現2人早已無生命跡象，嚇得趕緊報案。警方獲報趕抵，封鎖現場調查，經清查發現不知名死者為49歲蔡姓男子，初步勘驗現場並無打鬥痕跡。

林母表示，大兒子與蔡男從下午就開始在家中客廳喝酒聊天，自己也在家，當下均沒有任何異常，她以為2人只是喝多了躺在沙發上睡覺，直到晚間8時許，弟弟返家時叫哥哥都沒回應，上前碰一下哥哥，才發現哥哥與蔡男早已無呼吸心跳，嚇壞趕緊報警。

轄區鳳山分局偵查隊獲報到場，經調查發現從下午至林男弟弟返家期間，均無外人進出，初步無發現打鬥痕跡，已報請檢察官相驗遺體，釐清兩人死因。

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