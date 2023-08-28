業者為達到宣傳效果，因此會創造出許多朗朗上口的廣告詞洗腦觀眾；對此，有網友在論壇發文點出，郭書瑤在2009年拍攝的遊戲廣告中憑藉「你不要走」、「殺很大」的台詞，與她的好身材爆紅，至今仍是遊戲廣告中的經典。

郭書瑤2009年拍攝《殺Online》拍攝廣告，當她穿著粉色背心大秀好身材，用可愛娃娃音大喊「你不要走」、「殺很大」令觀眾印象深刻，郭書瑤也因此踏入演藝圈，如今網友再度挖出該廣告，直言雖台詞令人模不著頭緒，郭書瑤當時還因不斷搖晃身體招來許多批評，但如今回頭看，似乎成了遊戲廣告中的經典。

郭書瑤因一句「殺很大」紅到現在。（圖／翻攝「 MAN CHI CHANG」YouTube）

貼文一出，許多人都表示認同，「都讓你記了十幾年，這還不夠經典嗎？」、「小時候我都看瑤瑤主持的深夜電玩節目」、「通常這種莫名其妙的廣告較能讓人討論」此外，更有網友大讚，郭書瑤轉型很成功，身材依舊火辣卻不俗氣「瑤瑤之後也沒有被定型走出了自己的路」、「她不是只靠胸部的花瓶」、「她就是這個廣告紅的，紅了沒大頭症人也很好，大家都很喜歡所以才沒有曇花一現，至少維持了4、5年的熱度」。

事實上，郭書瑤爆紅後轉型當歌手，推出的歌曲〈愛的抱抱〉、〈放棄你〉不論甜美還是傷感的曲風都駕馭得相當好，之後她跨足影視圈，以電影《志氣》拿下金馬最佳新演員獎，徹底擺脫花瓶的標籤，近年來主演的《通靈少女》更一次入圍金鐘的迷你劇集、女主角獎，演技備受肯定。